Toekomst Zeeuwse dameswielerploeg onzeker

In het dameswielrennen wordt volgend seizoen de Pro Tour ingevoerd waardoor er een niveau bij komt. Naast de Pro Tour komen er UCI teams en clubteams die onder klasse 1 en 2 vallen.

De Jos Feron Lady Force wil graag een UCI ploeg worden zodat ze verzekerd zijn van deelname aan grote wedstrijden, maar daar is geld voor nodig. "We moeten ruim zesduizend betalen aan de UCI. Dat is wel te doen maar we hebben ook een bankgarantie nodig van 100.000 euro en dat is heel lastig. Het is bijna onmogelijk om zoiets binnen relatief korte tijd te regelen," zegt ploegleider Gerrie Sijnesael.

Niet de moeite waard

"Als we op een lager niveau gaan rijden is het voor ons niet de moeite om alles op te tuigen voor bijvoorbeeld een kermiskoers. De ploeg kost veel tijd en moeite en we hebben bijna vijftig vrijwilligers die ons helpen. Dat is gewoon niet de moeite waard, " aldus Sijnesael.

Begin augustus gaat de ploeg de knoop doorhakken volgens Sijnesael. "We kunnen het wel uitstellen tot oktober maar dan is het voor de rensters ook moeilijk om een nieuwe ploeg te vinden. Ik hoop dat we nog jaren mee kunnen doen met deze ploeg maar de kans wordt met de dag kleiner. "