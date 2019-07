Man bedreigt partner en kinderen op kinderspeelplaats in Vogelwaarde

Achtervolging Vogelwaarde (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

De vrouw werd gisteravond door de verdachte lastiggevallen op een kinderspeelplaats in Vogelwaarde. De man eiste dat ze samen met de kinderen in zijn auto meeging naar huis. De vrouw had daar, gezien de staat van de man, geen trek in, en vluchtte met haar kinderen in haar eigen auto. De vrouw en haar kinderen zijn vervolgens door de man achtervolgd. Daarbij trok de verdachte snel op, en stopte op het laatste moment vlak achter haar auto. De vrouw stapte na een tijdje met haar kinderen uit de auto, en vluchtte te voet verder. Tussendoor had ze de politie gebeld.

De verdachte ging daarna op zoek naar zijn partner en reed met hoge snelheid door Vogelwaarde. De opgeroepen agenten zetten de achtervolging in. Zij vonden even later de auto van de verdachte op een boerenakker, de verdachte was er vandoor gegaan. Hij kon echter snel worden aangehouden op de Van Lijnendijk.

Pepperspray

Bij zijn aanhouding, verzette de 35-jarige man zich hevig. Er moest pepperspray gebruikt worden om hem onder controle te krijgen. Ook tijdens de rit naar het politiebureau misdroeg de man zich, door tegen de wanden van de politiebus te schoppen en de agenten onder te spugen.

Op het bureau weigerde de man mee te werken aan een blaastest. Wel is vastgesteld dat er geen drugs in het spel waren. De man zit nog vast, zijn auto is in beslag genomen.