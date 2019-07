De lat ligt hoog voor Westdorpe

Hittegolf in Westdorpe (foto: Ria Brasser)

Eerst de cijfertjes. Van 23 augustus 1944 tot 24 juli 2019 was het Gelderse Warnsveld de plaats in Nederland waar de hoogste temperatuur ooit gemeten was; 38,6 graden. Vandaag is dat record verbroken. Eerst ging Gilze-Rijen met de eer strijken, maar in Eindhoven vieren ze vanavond en vannacht pas echt feest. Daar werd het vandaag 39,3 graden.

Hoe warm was het in Westdorpe?

Daar kwamen we in Zeeland bij lange na niet aan. In Westdorpe bleef de teller steken op 35,6 graden. Nog altijd blommig te noemen, maar niet genoeg voor een landelijk record.

Morgen wordt het in de Zeeuws-Vlaamse plaats een stuk warmer. Meteoroloog Jordi Bloem van Meteo Group heeft in de kaarten een maximumtemperatuur van 38,7 graden staan. Optimisten kunnen denken dat het met een beetje geluk 0,7 graden warmer wordt, wat genoeg zou zijn voor het landelijke record.

Limburgs gevaar

Mocht dat enigszins onrealistische scenario uitkomen, dan ligt er een kaper op de kust die een stuk gevaarlijker is dan Eindhoven. Voor Arcen, in Noord-Limburg, wordt een temperatuur van 40,5 graden voorspeld. Bloem maakt nog wel een voorbehoud. "Een wolk op het verkeerde moment, of wat Saharazand kan zomaar een graad schelen."

Misschien moeten we in Zeeland vals gaan spelen. Dat kunnen ze in Arcen ook, merkte deze Hart van Nederland verslaggever.

Dus: verzamel alle vrachtwagens uit de omgeving, en laat ze maar lekker ronken. Of we moeten tevreden zijn met een nieuw Zeeuws record. Dat staat nu op 38,1 graden. En nu maar hopen dat er geen westenwind opsteekt. Of wel. Hoe dan ook, met een beetje geluk kunnen we na morgen weer lekker slapen.