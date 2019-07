Honderden zwemmers duiken 's avonds laat nog het zwembad in

Mensen mochten gratis naar binnen als ze overdag ook al waren geweest. Voor andere bezoekers kostte het 2 euro om binnen te komen. Tevoren was het advies al gegeven om gepast geld mee te nemen, zodat er geen lange rijen bij de kassa zouden ontstaan.

Een keer per jaar

Net als vorig jaar waren er zo'n 500 bezoekers bij het nachtzwemmen. Het zwembad werd voor de gelegenheid verlicht met bouwlampen. "We doen het maar een keer per jaar", zegt Germen Modde, de beheerder van het zwembad. "Voor ons zijn het ook tropendagen. Een avond persen we er nog wel uit, maar de volgende ochtend moeten we er ook weer gewoon staan."

Illegaal

Bij het zwembad kwamen ze op het idee doordat er in de zomer weleens iets gebeurd. "Het komt op dit soort warme dagen weleens voor dat mensen 's-avonds laat illegaal gaan zwemmen in ons bad", zegt Modde. "Dus toen dachten we: daar hebben vast meer mensen zin in."

Reportage nachtzwemmen Aardenburg