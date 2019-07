Zeeland wordt wakker: Hitterecord, Zoutelande en nachtzwemmen

Hittegolf in Westdorpe (foto: Ria Brasser)

Pakt Westdorpe het temperatuurrecord?

Zeeuwse meteorologen, Zeeuwen die van records houden en medewerkers van Omroep Zeeland denken deze dagen maar één ding. Wordt Westdorpe de warmste plek van Nederland? Ze (en we) kunnen er bijna niet van slapen. Van de hitte trouwens ook niet.

Drukte op het strand bij Zoutelande, archieffoto (foto: Ria Brasser uit Oost-Souburg)

Trailerhelling Zoutelande dicht

De trailerhelling in Zoutelande, een stuk strand waar boten te water gelaten worden, wordt opgeheven. Dat heeft de gemeente Veere besloten, in overleg met Stichting Strandexploitatie Veere. Dat moet ervoor zorgen dat er minder boten varen en dus minder kans is op een aanvaring met zwemmers.

Honderden zwemmers nemen nachtelijke duik in Aardenburg (foto: Omroep Zeeland)

Nachtzwemmen populair

Honderden mensen hebben woensdagavond gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 's-avonds laat te zwemmen in het openlucht zwembad in Aardenburg. Het nachtzwemmen daar is populair.

Strandje van Wemeldinge (foto: Jeroen Kopmels)

Het weer:

Misschien valt vanochtend een lokale bui met kans op onweer, maar verder is er vandaag weer volop ruimte voor de zon en weer wordt het heet. De maximumtemperatuur gaat naar 31 tot 33 graden aan zee tot maar liefst 39 graden in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen. Dit zal dan een nieuw Zeeuws hitterecord betekenen; vorig jaar werd het op 27 juli 38,1 graden in Westdorpe. De wind is zwak tot matig uit oostelijke richtingen vandaag.