Waarom de bewoners van Ter Weel en hun familie blij zijn met Corrie

De zorggroep heeft dertig nieuwe betaalde medewerkers 'wonen' aangenomen. Ze helpen het zorgpersoneel met allerlei taken. Corrie de Grip is onlangs begonnen in het verpleeghuis van Ter Weel in Goes. Ze helpt op een van de huiskamers waar ouderen met dementie wonen. "Ik help met spelletjes, koken, ontvangen van bezoek en andere huishoudelijke klusjes. De bewoners en hun familie vinden het fijn dat er extra ogen en handjes op de afdeling zijn."

De zorg is niet nieuw voor Corrie. "Ik heb vroeger ook in de zorg gewerkt. Totdat ik mijn eerste kind kreeg." Ze was al een tijdje op zoek naar werk, totdat ze de vacature voor 'medewerker wonen' zag staan. "Het cirkeltje is rond. Nu sluit ik het einde van mijn carrière weer af in de zorg."

Je ziet hoe fijn een paar extra handen en ogen op een afdeling kan zijn." Marleen van der Meijden, medewerker Ter Weel

Ook Marleen van der Meijden (51) was al een tijd op zoek naar werk voordat ze aan de slag kon bij Ter Weel. "Op deze functie is in het verleden veel bezuinigd, terwijl je ziet hoe fijn een paar extra handen en ogen op een afdeling kan zijn." Het neemt wat werkdruk weg bij het zorgpersoneel, merkt ook teamleider Maykel van der Veeken. "Dat is ook de bedoeling van dit werk. Bovendien kan er nu meer aandacht naar de ouderen zelf."

Ter Weel kan deze nieuwe arbeidsplaatsen betalen omdat het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn (VSW) extra geld heeft vrijgemaakt voor de ouderenzorg.