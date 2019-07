Bokaalloop: Pleijte en Luitwieler opnieuw de snelsten in stratenloopcircuit

Tim Pleijte en Samantha Luitwieler winnen in Burgh-Haamstede (foto: Arjan Schotanus/fotorunner.nl)

Pleijte hield aan de eindstreep zestien seconden over op Erwin Harmes. Derde werd Ralph Wiessner. Pleijte is door zijn drie overwinningen (Westkapelle, Burgh-Haamstede en Yerseke) de leider in het algemeen klassement.

Uitslag heren

1. Tim Pleijte Vlissingen 31.53' 2. Erwin Harmes Middelburg 32.37' 3. Ralph Wiessner Vlissingen 33.42'

Luitwieler won de eerste drie wedstrijden in het stratenloopcircuit ook al en ook gisteravond in Burgh-Haamstede was ze veruit de snelste vrouw. Monica Sanderse finishte een minuut na de Vlissingse. De derde plek was voor Leonie Ton. Na vier zeges gaat Luitwieler onbedreigd aan de leiding in het algemeen klassement.

Uitslag vrouwen