Code rood voor egels: dieren verdrinken in vijvers door gebrek aan eten en drinken

Een egel drinkt uit een waterbakje (foto: De Mikke)

Volgens Coby Louwerse van De Mikke is het er momenteel erg warm en vooral erg druk. "Met name de egels hebben het zwaar nu: ze eten insecten en slakken en met name die laatste zijn er niet vanwege de droogte. En ze hebben dorst, dus gaan ze op zoek naar water en dan kunnen ze in een vijver vallen in tuinen van mensen. Die beestje worden bij ons gebracht."

Mensen die egels willen helpen, kunnen op een makkelijke manier egels helpen, vertelde Louwerse eerder. "Een plat bakje met water neerzetten en eventueel wat zacht kattenvoer helpt ze al enorm. Je kunt zelfs een klein egelhuisje maken van een plastic doos, waar je een gat in maakt en een steen op legt. Zo kunnen katten er niet bij, maar egels wel."

Als ze het overleven, want egels kunnen wel zwemmen, maar niet tegen de steile wand van een zwembad opklimmen. De kans bestaat daarom dat mensen dode of uiterst vermoeide egels vinden in hun tuin. Bij De Mikke worden vooral baby egels gebracht. Die kleine egels gaan zwerven, omdat moeders doodgaan door de hitte. "Als ze honger hebben maken ze een hoog geluid om hun moeder te roepen, maar de moeder komt niet", zegt Louwerse.

Naast baby egels die gebracht worden komen er ook veel jonge vogels, zoals duiven, mussen en zwaluwen, met uitdrogingsverschijnselen naar de opvang. "Die vogeltjes zitten in een nest tegen de gevel van een huis of onder een dakpan en als dan de hele dag daar de zon op staat raken ze oververhit en vallen uit het nest."

Louwerse benadrukt dat mensen niet zelf 'lepels water in de bek gaan gooien', want dat is niet het vocht dat de dieren nodig hebben. Bij De Mikke krijgen die jonge vogels een soort infuus te drinken met speciaal vocht.