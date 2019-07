Waterlekkage in Zeeuws-Vlaanderen vanuit helikopter gevonden; aardappelveld vol water

De lekkage bevindt zich in het gebied tussen Philippine / de Braakmankreek tot aan Kloosterzande / Hulst (foto: Evides)

"We zien het lek sinds gisteravond in onze computersystemen, maar konden de precieze locatie niet vinden", zegt woordvoerder Rianne de Voogt van Evides. "Zojuist ben ik door collega's geïnformeerd, dat het lek gevonden is bij onze productielocatie De Braakman. Collega's repareren het lek zo snel mogelijk." Of dat vandaag nog lukt, is de vraag. Het lek wordt in ieder geval geblokkeerd.

Uit de computersystemen kon Evides opmaken dat de lekkage zich bevond in het gebied tussen Philippine en de Braakmankreek tot aan Kloosterzande/Hulst. "We hebben van alles ingezet: teams die het veld in zijn gegaan, vannacht een drone en vanochtend een helikopter. Met die helikopter zagen we in een groot weiland veel water staan." Tegen 12.00 uur werd duidelijk dat daar het lek zit.

Lagere waterdruk

Het waterbedrijf alleen meldingen uit Hoek binnengekregen. Bewoners daar klaagden over een lagere waterdruk. Maar ook het hoofdkantoor van Dow heeft waterproblemen. Vooral op de bovenste verdiepingen is de waterdruk minimaal, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Dow vraagt medewerkers vanuit huis te werken of een andere werkplek te zoeken.