Nooit eerder was het zo warm in Zeeland: temperatuur boven 40 graden (foto: Ria Brasser)

Zeeland heeft een hitterecord te pakken. Om 14.20 uur werd een temperatuur van 38,5 graden gemeten. Later liep de temperatuur nog verder op tot 40,6 graden. Nooit eerder was het zo warm bij een KNMI-weerstation in de provincie. Het vorige hitterecord in Zeeland is van 27 juli vorig jaar; toen werd het 38,1 graden in Westdorpe.

Verslaggever Anoek de Gardeijn was met weerman Jos Broeke bij het weerstation in Westdorpe. Op de Facebookpagina van Omroep Zeeland was live het moment te zien dat het hitterecord verbroken werd.

Op het weerstation in Wilhelminadorp werd vandaag een temperatuur van 39 graden bereikt, ook daar werd het nooit eerder zo warm. In Vlissingen was het met 34,1 graden iets koeler. Op dat station werd op 27 juli vorig jaar 36,8 bereikt.

Even werd er nog rekening mee gehouden dat Westdorpe ook een landelijk record zou grijpen. Dat gaat waarschijnlijk niet meer lukken. Op het meetstation in Gilze-Rijen werd het 40,7 graden. Even leek Deelen er met het landelijke hitterecord vandoor te gaan. Daar werd 42,9 graden als hoogste temperatuur gemeten, maar later verklaarde KNMI die recordhitte ongeldig.

Ook op weerstations in Maastricht, Twente, Gilze-Rijen en Eindhoven werd steeds een hogere temperatuur dan in Westdorpe gemeten. Tot vanmiddag was het hitterecord in handen van Eindhoven, waar het gisteren 39,3 graden werd. Daarvóór werd in het Gelderse Warnsveld de hoogste temperatuur ooit gemeten. Op 23 augustus 1944 werd het daar 38,6 graden.

Hoe warm is het nu in Zeeland? In onderstaande grafiek zie je de temperaturen die gemeten worden op de Zeeuwse weerstations.

