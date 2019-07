Deze mannen streven naar een landelijk hitterecord

"In Maastricht is het 36,4 graden en in Eindhoven 36,7 graden dus we staan denk ik op de vierde plaats" mompelde Mottin rond 13:00 uur toen hij achter zijn laptop in de tuin zat. Voor de mannen is het hitterecord verbreken een soort wedstrijd. "Ik vind het heel spannend, het is vergelijkbaar met voetbal kijken dat je hoopt dat jouw team scoort", vertelt Mottin.

Westdorpe, het warmste dorp van Nederland:We leven al vijf jaar naar een landelijk hitterecord toe, maar in het achterhoofd speelt ook de klimaatopwarming mee'" Stefan Joos, oprichter website

Joos en Mottin hebben vijf jaar geleden de website 'Westdorpe, het warmste dorp van Nederland' opgericht, maar het landelijk hitterecord is nog nooit verbroken in Westdorpe. "We leven hier eigenlijk al vijf jaar naartoe, maar in het achterhoofd speelt ook de klimaatopwarming mee. Ouderen en dieren hebben het waarschijnlijk erg moeilijk met deze warme temperatuur, maar anderzijds: het is wat het is dus we kunnen er beter iets positiefs van maken en van genieten", zegt Joos.

Zeeland heeft wel een hitterecord te pakken, maar of het landelijk hitterecord wordt verbroken blijft de vraag. De mannen zijn in ieder geval al hartstikke trots dat het Zeeuws hitterecord opnieuw is verbroken dit jaar: "Nederland wordt ook wel een kikkerlandje genoemd, maar we bewijzen toch dat het ieder jaar warmer wordt dus wie weet dat we ooit het landelijk hitterecord gaan verbreken!", aldus Joos.

Lees ook: