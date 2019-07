Reparatie waterleiding valt mee: Inwoners Breskens 'maar' een uur zonder water

De reparatie in Breskens was vooraf gepland en had niets te maken met het waterlek dat vandaag bij de Braakman ontdekt werd. De hitte was voor installatiebedrijf DNWG geen reden om de reparaties in Breskens uit te stellen. "Na overleg hebben we besloten om toch door te gaan, want we willen dat het waternetwerk hersteld wordt", zegt Martin Smaardijk van DNWG. Voor de mensen die geen water thuis hadden ingeslagen, was er watertappunt geregeld.

'Vul een fles water vooraf'

Vooraf heeft het bedrijf alle bewoners ingelicht met een brief. Daarin stond dat de werkzaamheden van 10.00 tot 15.00 uur ging duren. Dat was echter niet het geval, want er was extra mankracht ingezet voor de reparatie. In die brief stonden ook een aantal tips: "We hebben tegen de mensen gezegd: vul een fles water vooraf. Of vul een zwembadje want dat is in deze temperaturen ook wel lekker", zegt Smaardijk.