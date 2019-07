Huiszoekingen in Colijnsplaat en Kortgene na vondst 500 kilo coke op zeilschip

De zeilboot waar aan bord 500 kilo cocaïne werd gevonden (foto: Politie)

Diezelfde avond nog doorzochten rechercheurs in Nederland op verzoek van de Spaanse autoriteiten zeven panden in Almere, vier in Amsterdam, en de twee Zeeuwse panden, in Colijnsplaat en Kortgene.

Van belang voor het onderzoek

Tijdens deze doorzoekingen werden diverse goederen in beslag genomen die volgens de politie van belang zijn voor het onderzoek in Spanje. Om wat voor goederen het gaat, wil de politie niet zeggen.

De 500 kilo cocaïne aan boord van het onderschepte zeilschip (foto: Politie)

Volgens de Nederlandse politie deden de Spaanse collega's onderzoek naar de smokkel van verdovende middelen met behulp van recreatievaartuigen. Dit leidde bij de Azoren tot de onderschepping van de bewuste zeilboot. De onderschepping werd op verzoek van Spanje door de Portugese politie uitgevoerd.

De politie haalt 500 cocaïne van zeilboot na drugsvangst bij de Azoren (foto: Politie)

In het kader van hetzelfde onderzoek werden, op verzoek van de Spaanse autoriteiten afgelopen dinsdag nog twee andere verdachten aangehouden in Nederland. Dit zijn een 35-jarige man uit Amsterdam met de Engelse nationaliteit en een 53-jarige man uit Nederland, wiens woonplaats niet nader bekend is gemaakt. Beiden zijn in afwachting van hun overlevering aan Spanje in bewaring gesteld.

Nu pas naar buiten gebracht

Onder meer vanwege die latere aanhoudingen werden de huiszoekingen in Kortgene en Colijnsplaat nu pas naar buiten gebracht.