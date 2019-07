Film by the Sea eert de overleden acteur Rutger Hauer

Rutger Hauer in 2014 bij Film by the Sea (foto: Omroep Zeeland)

FbtS-directeur Jan Doense kende Rutger hauer persoonlijk, ze zaten samen in een bestuur

Film by the Sea heeft een band met Hauer; vijf jaar geleden kwam de acteur naar Vlissingen om daar een Grand Acting Award in ontvangst te nemen. Vanwege drukke werkomstandigheden, kon Rutger die avond niet met de auto naar Vlissingen komen vanuit Amsterdam, waar hij op dat moment was. De acteur werd opgehaald met een helicopter, waar hij onder veel bekijks landde op de glooiing van de Boulevard.

Herinneren

Oud-directeur Leo Hannewijk verwelkomde hem daar en bracht hem naar het festival. Hannewijk kan zich die avond nog goed herinneren. Hij heeft goede herinneringen aan die gebeurtenis, en schrok dan ook enorm toen hij hoorde dat Hauer op 75-jarige leeftijd is overleden:

Oud-directeur Hannewijk van FbtS schrok van het nieuws dat Hauer is overleden

Rutger Hauer en oud-directeur Leo Hannewijk van Film by the Sea in 2014 (foto: Omroep Zeeland)

Het filmfestival Film by the Sea stelt boekverfilmingen centraal tijdens haar jaarlijkse festival. Rutger Hauer wordt geëerd met de vertoning van een nieuwe versie van Blade Runner, één van zijn grootste internationale successen. Hauer speelt daarin de hoofdrol, naast Harrison Ford. De directie van het festival onderzoekt of het mogelijk is om ook boekverfilmingen als Turks Fruit en Soldaat van Oranje te kunnen tonen, waarin Rutger ook de hoofdrol speelt.