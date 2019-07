Alles netjes met dank aan 'De bende van het strand'

Sinds een jaar struint hij langs de Noordzeestranden, de Grevelingen en de Oosterschelde, om de kustlijn van Schouwen-Duiveland schoon te houden. De Vries: "De stranden worden op initiatief van de gemeente in de zomer schoongemaakt, maar de overige negen maanden blijft alle rommel liggen. Ik wil het hele jaar door genieten van een schone kustlijn."

Bijna vier jaar geleden raakte Erik de Vries betrokken bij een bedrijfsongeval. Hij raakte arbeidsongeschikt en kwam thuis te zitten met een WIA-uitkering. Maar daar legde hij zich niet bij neer. Voor z'n werk reisde hij namelijk over de hele wereld en hij had geen zin om achter de spreekwoordelijke geraniums te gaan zitten.

Vrijwilligers

De Vries doet het niet alleen. Er werken inmiddels zo'n 25 vrijwilligers mee om de Schouwse kust schoon te houden. De Vries: "Zonder deze vrijwilligers ben ik niets waard. Ik kan het namelijk niet alleen. Dat is veel te veel werk. Ik ben dus ontzettend blij met alle hulp die ik krijg van al die vrijwilligers."

Iedereen mag aansluiten

Hij weet nooit van tevoren met hoeveel mensen hij op pad gaat. "Sommige vrijwilligers werken nog en kunnen niet altijd. Ook zijn er vrijwilligers die alleen meegaan wanneer het mooi weer is. En dat is prima. Op de Facebookpagina van de stichting staat elke dag wat het vertrekpunt is en mensen kunnen gewoon aansluiten."

Bureau Halt

De Vries heeft inmiddels ook afspraken gemaakt met Bureau Halt. Deze organisatie levert regelmatig jongeren die een taakstraf moeten uitvoeren. Zij helpen een aantal dagen mee om de kustlijn en de stranden schoon te maken. Daarnaast is hij momenteel in gesprek de Reclassering voor vrijwilligers vanuit deze organisatie.

Ik wil een heel jaar genieten van een mooie kustlijn." Erik de Vries - Stichting De bende van het strand

Hand ophouden

Het liefst zou De Vries met het schoonmaken van de kustlijn in zijn eigen onderhoud willen voorzien. "Dat zou betekenen dat ik niet meer elke maand mijn hand hoef op te houden en dat ik er gewoon voor moet werken." Hij is nu namelijk afhankelijk van derden die dit initiatief sponsoren. Zo heeft hij bijvoorbeeld een aanhangwagen kunnen kopen. Daarnaast levert de gemeente de knijpers, waarmee het vuil wordt opgeraapt, de ringen voor de plastic zakken en mag hij gratis al het vuil afvoeren naar een milieustraat.

Voorbeeldfunctie

De reacties van mensen zijn over het algemeen positief. De strandtenthouders vinden het fijn dat hun stukje strand schoon blijft en voor de mensen op het strand zijn de vrijwilligers een voorbeeldfunctie. De Vries: "Als ze ons zien, kijken ze meteen om zich heen of er geen rommel ligt. Dat wordt dan opgeruimd of ze geven het netjes aan ons. We hebben dus ook nog een opvoedkundige taak, haha."

Erik de Vries maakt het strand schoon (foto: Omroep Zeeland)

De Bende van het Strand probeert ook op andere manieren het strand schoon te houden. Zo hebben ze een aantal weken geleden de 'strandasbak' geïntroduceerd. Een gratis asbak in de vorm van een blikje, die je kan lenen voor op het strand.

Blikjeshouder

De werkwijze is volgens De Vries erg simpel. "Mensen kunnen uit de zelf gemaakte blikjeshouder een blikje pakken en meenemen naar het strand. De blikjes zijn aan de bovenkant open, zodat de sigaretten makkelijk in het blikje uitgemaakt kunnen worden. Na afloop wordt het blikje geleegd in een emmer die onder de blikjeshouder hangt en het blikje wordt weer in de houder geplaatst. Op deze manier komen er minder peuken op het strand terecht, want filters zijn slecht voor het milieu. En het is fijn voor ons, want wij hoeven er dan minder op te ruimen."

De blikjes die gebruikt kunnen worden als asbak (foto: Omroep Zeeland)

Een aantal strandtenten op Schouwen- Duiveland werkt al mee, waaronder Perry's, Dickens en Corazon. De Vries: "We merken dat het initiatief aanslaat en dat er al veel gebruik van wordt gemaakt. We horen van medewerkers dat de blikjeshouders regelmatig bijna helemaal leeg zijn. En dat is mooi, want daar doen we het uiteindelijk ook voor."

Het terugdringen van sigarettenfilters op het strand

Het is de bedoeling dat De Vries ook andere strandtenten gaat benaderen om mee te werken aan dit initiatief om de overlast van sigarettenfilters op het strand terug te dringen. "Het is ons streven dat elke strandtent in Zeeland een blikjeshouder krijgt en dat iedereen die rookt op het strand gebruik maakt van de strandasbak."

De blikjeshouder waar de strandasbak inzit (foto: Omroep Zeeland)