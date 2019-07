Plotselinge temperatuurstijging laat in de avond: 'Wie buiten heeft gezeten zou best geschrokken kunnen zijn'

Oesterdam gisteravond na zonsondergang (foto: Ria Overbeeke)

Weervrouw Grieta Spannenburg van MeteoGroup vertelt dat de temperatuur gisteren in delen van Zeeuws-Vlaanderen in korte tijd met vier graden steeg. "In Westdorpe was het om 23.20 uur ongeveer 32 graden en tien minuten later 36,2 graden."

Golf van warmte

Wie buiten heeft gezeten, zou best geschrokken kunnen zijn, denkt de weervrouw. "Je voelt dat wel. Het is een soort heat burst: je krijgt ineens een golf hitte over je heen terwijl je dat op dat moment niet verwacht. Dat is best raar."

Volgens Spannenburg was die plotselinge golf warmte niet te voorspellen. "Tijdens dit soort weersituaties, deze woestijnhitte, gebeuren dingen die niet kaarten staan en die je anders niet meemaakt. Gisteravond trokken er een paar buien over en deels schampten die Zeeland. De buien trokken over de zuidelijke Noordzee, daar zaten behoorlijke windvlagen mee die lucht meebrachten. Op 200 tot 300 meter hoogte was het warmer dan op de grond."

Eind aan tropische dagen

De weervrouw vertelt in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker dat er vandaag een eind komt aan de reeks tropische dagen in Zeeland. Omdat de wind vandaag naar het westen draait, blijft de temperatuurstijging 'beperkt' en wordt het 30 tot 35 graden. Daardoor kan er later vandaag een pittige bui ontstaan met zware windstoten en lokaal veel neerslag. De weervrouw houdt wel een slag om de arm. "Het is nog onduidelijk of en wanneer die ontstaat."

Op zaterdag en zondag gaan er wel buien vallen en komen temperaturen uit op 22 tot 23 graden. Bij tijd en wijle valt er een bui en Spannenburg verwacht dat vooral Zeeland te maken krijgt met flink wat neerslag. "Zeeland ligt in het pittige deel van de neerslag; lokaal kan er veel neerslag vallen."

