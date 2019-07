Drukke avond en nacht voor brandweer in Zeeland

De brand bij recyclebedrijf Heros aan de Oostkade in Sluiskil werd rond 1.30 uur Na een kwartier werd er opgeschaald naar een middelbrand. Drie tankautospuiten, een schuimblusvoertuig en een hoogwerker werden opgeroepen. Rond 2.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester, maar moest daarna nog wel een uur nablussen.

Brand bij recyclebedrijf in Sluiskil (foto: HV Zeeland)

In een appartement aan de Ravelijn in Terneuzen was gisteravond brand in de keuken van een appartement. Ook bij die brand werd opgeschaald naar een middelbrand, omdat er veel rook vrijkwam en het onduidelijk was of er gewonden waren. De brandweer beukte een ruit van een deur aan de Van Steenbergenlaan in om binnen te komen. De brand was binnen een halfuur onder controle.

Brand in appartement aan Ravelijn in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

Aan de Oude Zandweg bij Westkapelle is afgelopen nacht een stuk duin afgebrand. Het vuur is bestreden met water een vuurzwepen, waarbij een soort zwabber wordt gebruikt om vonken en vlammen te doven.

Op het begin van de avond is op de Braakman bij Hoek een bootje uitgebrand. De brandweer rukte rond 18.25 uur uit voor de brand op de Braakmankreek. Het bootje is gecontroleerd uitgebrand en is daarna gezonken.

Eerder op de dag is aan de Oude Nieuwlandseweg bij Nieuwerkerk zo'n drieduizend vierkante meter aan tarwe afgebrand. De brandweer zette vier blusvoertuigen in om te zorgen dat de brand niet naar de loods oversloeg waarin mogelijk gasflessen stonden. Ook een boer schoot met zijn gierwagen te hulp om de brand te bestrijden.

Brand in tarweveld bij Nieuwerkerk. (foto: Thomas)

