Overnachting in huisjes populairder dan ooit

Philip Mullemeister is eigenaar van camping De Zeeuwse Parel in Scherpenisse en wil inzetten op meer huisjes. "Ik wil twaalf maanden rond verhuren. En stacaravans die nu nog gebouwd worden voldoen wel aan hoge isolatie-eisen maar je kunt ze niet elektrisch verwarmen en er in de wintermaanden verblijven."

Hotelkwaliteit

Want toeristen willen volgens Mullemeister luxe en hotelkwaliteit tijdens hun verblijf. Daarom wil hij in totaal uiteindelijk 450 huisjes op de camping plaatsten. "De eerste 71 moeten zo snel mogelijk staan. We hopen dat de eerste nog voor het einde van dit jaar staan maar sowieso voor het volgende seizoen."

Ik vind dat je ook de gewone caravan moet blijven aanbieden." Philip Meulmeester, campingeigenaar

Hoewel huisjes de toekomst zijn blijft Philip Mullemeister ook nog ruimte houden voor de gewone caravan en de traditionele kampeerder. "Ik vind dat je dit ook moet blijven aanbieden. We willen die combinatie, het is ook voor een ander budget en er is nog steeds vraag naar."

Kenniscentrum Kusttoerisme

Eerder bracht het Kenniscentrum Kusttoerisme ook cijfers naar buiten over het aantal overnachtingen in onze provincie. Zij kwamen met hun berekening uit op 18,6 miljoen overnachtingen in tegenstelling tot de 10,4 miljoen van het CBS. Dat komt volgens het Kenniscentrum omdat zij ook cijfers van de inkomsten toeristenbelasting en forensenbelasting van Zeeuwse gemeenten meenemen in hun berekening.