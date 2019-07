Mark Boot snelste in Superfinale Supercross Aagtekerke

Blijven knokken

Na een vroege val leek een overwinning voor Boot ver weg. Spruijt had lang een grote voorsprong op de rest, maar Boot knokte zich knap terug. Na een mooie inhaalmanoeuvre, gaf hij de overwinning niet meer uit handen.

"Ik had een goede start, maar ging na een foutje onderuit. Als je dan toch nog zo'n 17 seconden dicht rijdt, dat is magnifiek", lachte de winnaar na afloop. "Dit was Aagtekerke zoals Aagtekerke hoort te zijn."

Een heerlijke winst

"Het is een heerlijke winst", vervolgt Boot. "Ik probeer het al een paar jaar achter elkaar. Elk jaar was het net niet, nu was het net wel. Dit is een supergevoel."

Voor de dertigste editie is Boot weer van de partij. Als hij zijn titel dan wil prolongeren, moet hij wel zien af te rekenen met de winnaar van vorig jaar, de Belg Jurgen Wybo. Nu was Wybo niet aanwezig, maar volgens de organisatie is hij er bij het jubileum hoogstwaarschijnlijk wel bij.