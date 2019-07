Speeltuin De Vluchtheuvel in Nieuwdorp bestaat 50 jaar

(foto: Omroep Zeeland)

De populariteit van de speeltuin is volgens bestuurslid René Vader voornamelijk te danken aan de grootte van de speeltuin en het aantal speeltoestellen. "De verscheidenheid van de speeltoestellen is groot. Er zijn natuurlijk schommels, glijbanen en er is een grote zandbak. Maar daarnaast is er ook een skelterbaan met echt werkende verkeerslichten en vijf kabelbanen. En die zijn al jarenlang een groot succes."

Belangrijke rol in het dorp

De speeltuin is volgens Vader overigens niet alleen een plek voor kinderen om te spelen en zich lekker uit te leven. "De speeltuin speelt een belangrijke rol voor alle inwoners in het dorp. Het heeft echt een sociale functie. Kinderen spelen met elkaar, maar het is ook een plek voor ouders en opa's en oma's uit het dorp om elkaar te ontmoeten."

Klim- en klautertoestel

Het bestuur doet er volgens Vader ook alles aan om de speeltuin zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden. "Ieder jaar kijken we welk speeltoestel aan vervanging toe is of van welk speeltoestel er de laatste jaren minder gebruik wordt gemaakt. En doordat we gesubsidieerd worden door de gemeente en regelmatig donaties ontvangen van inwoners, wordt er bijna ieder jaar wel een toestel vervangen door een nieuwe. Zo hebben we afgelopen jaar een nieuw klim- en klautertoestel neergezet."

(foto: Omroep Zeeland)

In 1969 hadden een aantal inwoners het idee om voor de kinderen in het dorp een speelplek te realiseren. Al vrij snel werd speeltuinvereniging 'De Vluchtheuvel' opgericht. Ondernemers uit Nieuwdorp hebben de start financieel en met materiaal ondersteund. Er werd ook geld bijeengebracht door oud papier op te halen. Ook in die tijd werd een beroep gedaan op vrijwilligers onder de bevolking van Nieuwdorp.

Schommels werden gemaakt in de smederij

Joost Kopmels was betrokken bij de oprichting van de speeltuin en is ook jarenlang vrijwilliger geweest. "In het begin was er weinig geld en moesten we alle speeltoestellen zelf maken. De schommel en de wip werden in het weekend in de smederij hier in het dorp gemaakt en daarna weer door een ander geplaatst." Volgens Kopmels is er veel veranderd in de loop der jaren. "Vroeger keek men niet zo nauw, er waren nog geen veiligheidsnormen en mochten we alle toestellen zelf plaatsten."

Oppasser

Naast het maken van een aantal toestellen en het onderhoud, heeft hij ook veel als 'oppasser' in de speeltuin rondgelopen. "M'n werkgever had niet altijd werk voor me en stuurde me dan naar huis met behoud van salaris. Ik vond dat totaal niet erg, want dan kon ik naar de speeltuin." Het mooiste speeltoestel vindt hij nog steeds de schommel. "Kijk, het binnenwerk en de schommels zijn inmiddels vernieuwd, maar de staanders heb ik gemaakt en dat is toch wel bijzonder."