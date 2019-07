Voortvluchtige verdachte opgepakt dankzij hulp van omstanders

Agent arresteert verdachte, archieffoto (foto: Politie)

Gisteravond zag een agent in zijn vrije tijd de verdachte in het centrum van Middelburg en herkende hem als de voortvluchtige vandaal die in april in diezelfde stad vernielingen had aangericht. Rond 21.45 uur seinde de agent zijn collega's in, waarna meerdere politie-eenheden het centrum van Middelburg zijn ingereden.

Terrasstoelen

Twee agenten zagen de man over de Langeviele fietsen. Ze maanden hem tot stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor richting de Langevielebinnenbrug. De agenten probeerden hem nog tegen te houden, maar het leek erop dat hij zou ontkomen, tot enkele omstanders ingrepen. Ze gooiden terrasstoelen naar de voortvluchtige verdachte, waardoor die ten val kwam.

Daardoor werd de verdachte iets vertraagd en konden de agenten hem inhalen. De verdachte werd de Beenhouwerssingel tegen de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Hij verzette zich hevig tegen de arrestatie, maar kon niet voorkomen dat hij geboeid werd afgevoerd door de agenten.

De 22-jarige man haalde tijdens zijn vlucht ook allerlei spullen uit zijn zakken en gooide die weg. Een andere omstander had dat gezien en heeft de politie geholpen om enkele zakjes met wit poeder uit het water te vissen. De politie vermoedt dat het om drugs gaat, dat wordt nu onderzocht.

Vuurwapen en cocaïne

De man werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit daar nog vast. Later op de avond werd nog in een woning aan de Buitenhovelaan gezocht, omdat het vermoeden bestond dat de man daar wel eens verbleef. In de woning werden een vuurwapen en patronen gevonden. Ook vonden de agenten in de woning cocaïne gevonden. Ook deze spullen zijn in beslag genomen.