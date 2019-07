PeeRock in Colijnsplaat bestaat 25 jaar: tijd voor een feestje

PeeRock (foto: Omroep Zeeland)

PeeRock is een eendaags festival dat altijd op de laatste zaterdag van juli gehouden wordt. De bekende Nederlandse formatie Van Dik Hout is dit jaar een van de bekende namen op het festival. De band bestaat ook 25 jaar. Verder zijn er optredens van onder andere VOF De Kunst, brassband Wilhelmina en de Queen-tributeband Miracle.

Aan een zijden draadje

Dat PeeRock nu 25 jaar bestaat, is niet zonder slag of stoot gegaan. In 2008 stopte het bestuur met de organisatie van het jaarlijkse festival. Na een dringende oproep werden er nieuwe vrijwilligers gevonden. In 2014 ging het festival niet door. De organisatie, die toen uit acht vrijwilligers bestond, had geen tijd om het festival te organiseren.

Heftige zomerstorm

In 2015 werd de draad weer opgepakt. Het festival begint dan twee uur later omdat er een heftige zomerstorm was opgestoken. De tent werd aan een trekker vastgemaakt en bleef staan. Elders in het land werden verschillende zomerfestivals afgelast of stilgelegd, maar in Colijnsplaat ging het uiteindelijk gewoon door. Het onstuimige weer weerhield de mensen er niet van om te komen feesten.