Godschalk met Nederlands team zevende op jeugd-OS (foto: Omroep Zeeland)

Bij de teamwedstrijden komen de judoka's individueel tegen elkaar in actie. Het gaat om een 'best of seven', dus wie het eerst bij de vier is die wint en gaat een ronde verder. Nederland nam het in de eerste ronde op tegen Polen. Omdat Nederland al snel bij de vier overwinningen was, hoefde Godschalk niet in actie te komen.

In de kwartfinale was Georgië de tegenstander. Godschalk moest bij een 3-2 achterstand de mat op om aan te treden tegen Diana Gagoshidze-Filkina. In de golden score wist Godschalk de partij naar haar toe te trekken. De beslissende partij daarna ging verloren en daarom moest Nederland naar de herkansing. Daarin verloor Godschalk haar eigen partij en ging het team ten onder met 4-2 tegen Azerbeidzjan.

Individueel toernooi

Eerder deze week wist Godschalk de negende plek te behalen in haar individuele toernooi.