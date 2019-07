Mosselfeesten Middelburg: 'Ik proef weinig smaak maar mijn vrouw proeft de zee!'

Pan met mosselen (foto: Arie Versteeg)

ITEM Mosselfeesten Middelburg

Een oudere man en vrouw zitten aan een tafeltje in de Vlasmarkt. Ze zijn vanuit Leiden naar Zeeland gekomen om hier een paar dagen door te brengen. "Ik ben zelf een enorme mosselliefhebber" zegt de man. "Toen we zagen dat hier de mosselfeesten zijn werd ik helemaal happy!" Hoewel hij mosselen heerlijk vindt, is de smaak lastig te definiëren. "Het heeft nog niet eens zo heel veel smaak maar het is goed verteerbaar." Maar daar is zijn vrouw het niet mee eens. "Het heeft juist heel veel smaak. Ik proef de zee!

Stel eet mosselen tijdens het mosselfestijn in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Een stukje verderop zit een jonger stel achter een grote pan met mosselen. "Ja heel erg lekker!" zegt de vrouw. Het stel woont nu een half jaar in Middelburg en voor hen zijn het de eerste mosselfeesten. "Volgens mij zijn deze feesten echt een begrip en daarom zeiden we daar moeten we naartoe." Voor hun verhuizing naar het Zeeuwse woonde het stel in Rotterdam en daar kwamen de mosselen zelden op tafel. Nu is dat een ander verhaal. "Ja absoluut we hebben ze meer gegeten dan hiervoor. En ze blijven heerlijk!" zegt de man. "Ik heb liever mosselen dan een stukje vlees!"