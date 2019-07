Van de Ven in Tsjechië niet opgewassen tegen uitmuntende Duncan (foto: Remco van Son Aubroeck)

Van de Ven had een betere start dan de Canadese Duncan, maar de Kawasaki-rijdster had weinig tijd nodig om Van de Ven in te halen. Dat gebeurde al in de eerste ronde. De twee reden steeds verder weg bij de concurrentie en begonnen aan een tweestrijd om de zege in de eerste manche.

Duncan reed steeds net iets sneller in de rondes en liep langzaam weg bij de Vlissingse. Na twaalf ronden had de leidster in de strijd om het wereldkampioenschap meer dan dertig seconden voorsprong op Van de Ven. Achter Duncan en Van de Ven werd Sara Andersen (Denemarken) derde.

Morgen is de tweede manche in Loket. Dan kan Van de Ven een nieuwe poging doen om de eerste plek van Duncan aan te vallen. Voor nu blijft de stand in het algemeen klassement ongewijzigd en is Duncan iets uitgelopen.

Van de Ven bewaart goede herinneringen aan Loket. In 2015 won ze in de Tsjechische stad haar allereerste Grand Prix.

Tussenstand algemeen klassement