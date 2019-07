Van de Ven wordt derde in Tsjechië, maar loopt averij op in strijd om wereldkampioenschap (foto: Sidi Sport)

Net als gisteren startte Van de Ven goed en voor Courtney Duncan. De beste start was voor de nummer drie in het algemeen klassement: Larissa Papenmeier. Maar het duurde niet lang voordat Duncan opnieuw de sterkste bleek. Al in de tweede ronde had ze de koppositie overgepakt. Van de Ven reed toen op de derde plek.

Lange tijd leek het erop dat Van de Ven ook derde zou worden in die tweede manche, maar in het slot van de wedstrijd werd ze nog voorbij gereden door Amandine Verstappen.

Stand algemeen klassement na drie GP's

1. Courtney Duncan Canada 139 punten 2. Nancy van de Ven Vlissingen 125 punten 3. Larissa Papenmeier Duitsland 122 punten

Het was geen prettig weekend voor Van de Ven, want Duncan vergrootte haar voorsprong in het algemeen klassement van vier naar veertien punten. Er volgen nog twee Grand Prix' dit seizoen. De eerstvolgende is in augustus. Dan staat de GP van Imola op het programma.