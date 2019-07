Zeeuw van 17 pakt tonnen op WK Fortnite

MitrO in actie op het WK (foto: Fortnite)

Het eerste wereldkampioenschap Fornite wordt gehouden in het Arthur Ashe Stadium in New York. Duizenden mensen kijken live mee in het stadion en miljoenen mensen volgen de wedstrijden via Youtube, Facebook en Twitch.

Fortwat?

Fortnite is een enorm populair schietspel dat in korte tijd is uitgegroeid tot één van de grootste games. In heel de wereld spelen meer dan 200 miljoen mensen het gratis spel, waarbij honderd spelers op een groot virtueel eiland landen. Vervolgens is het de bedoeling is om als enige over te blijven. Op het eiland liggen wapens en munitie waarmee tegenstanders worden uitgeschakeld. Om de paar minuten wordt het eiland kleiner waardoor tegenstanders steeds dichter bij elkaar komen.

Mitro met zijn Engelse koppelpartner (foto: Fortnite)

Aan de kwalificiaties van het WK deden ruim veertig miljoen spelers mee. Dmitri van de Vrie uit 's-Heer Arendskerke en zijn Britse partner Kyle Jackson (Mongraal) waren vooraf getipt als grote favorieten. De Nederland Dave Jong (Rojo) werd uiteindelijk tweede en won samen met zijn partner ruim twee miljoen dollar.

Beelden van MitrO in actie op het WK