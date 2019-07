Op je 18e een eigen frietkraam en 60 uur per week bikkelen

Voor Julius en Noah geen vakantiebaantje van een paar uur per week, maar zes dagen per week tien uur in het '''t Friet-Uurke'. Hun vrienden liggen op het strand, of zijn op vakantie, maar dat vinden ze totaal niet erg. "Zij geven geld uit en wij verdienen het deze vakantie." Plannen met het geld hebben ze ook al, want ze leggen een deel opzij voor investeringen en een nieuwe onderneming.

Nieuwe plek?

Tot het einde van de zomer staan ze bij de haven van Bruinisse. Daarna proberen ze een plek in Zierikzee, of op een industrieterrein te bemachtigen. Lukt dat niet, dan willen ze op evenementen en feesten staan om de frituur draaiende te houden.

Problemen met de frietlevering, dus bellen met de leverancier. (foto: Omroep Zeeland)

Ook komt er dan tijd voor plannen voor een nieuwe onderneming in een totaal andere sector. "Julius kwam met een heel goed idee wat we binnenkort uit gaan werken. Het is iets wat naast onze studie erbij kunnen doen," zegt Noah. Ze willen niet teveel prijs geven over dit plan, want misschien lezen concurrenten wel mee.

Waar blijft de friet?

Toch loopt niet alles op rolletjes, want tijdens de opnames is het wachten op de verse friet. "Gisteren waren we compleet uitverkocht en we hadden gehoopt dat er om 10.00 uur weer friet zou zijn. Maar het duurt nog even voor de leverancier er is," vertelt Julius. "Het zijn van de problemen waar je tegenaan loopt, maar ook dat is ondernemerschap."