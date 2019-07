Heren- en vrouwenteam Beach Soccer Zeeland stranden in de halve finale

Penaltykraker

De heren moesten het in de strijd om een finaleplek opnemen tegen Ax United, het team dat onder leiding staat van oud-prof Patrick Ax. In de eerste periode hadden beide teams moeite om het doel te vinden. De Zeeuwse ploeg moest het initiatief in de wedstrijd even later laten aan Ax United dat op een 2-1 voorsprong kwam. Oleh Shchytnik was verantwoordelijk voor de treffer bij Beach Soccer Zeeland. Ax United leek op weg naar de finale, maar door een afstandsschot van Mevlüd Eryürük kwam Beach Soccer Zeeland alsnog op 2-2. Meerdere kansen volgden, maar gescoord werd er ook in de verlenging niet meer.

In de penaltyreeks die volgde, maakten beide teams geen fout, maar na in totaal twaalf benutte strafschoppen, miste Bram Plomp de dertiende. Patrick Ax maakte vervolgens de winnende en zo was uitschakeling een feit voor de Zeeuwse ploeg.

Ladies geven het uit handen

De Beach Soccer Zeeland Ladies stonden, evenals de heren, ook in de halve finale. Daarin was Beach Soccer Alkmaar de tegenstander. De Zeeuwse dames begonnen slecht aan hun partij. Na de eerste periode keek het tegen een 1-3 achterstand aan. Alleen Isa Pothof wist het net te vinden aan Zeeuwse zijde. Toch lieten de dames de wedstrijd niet lopen en kwamen ze plotseling terug in de wedstrijd nadat diezelfde Pothof nog eens twee doelpunten wist te maken en Sylvana Tieleman de gelijkmaker intikte.

In de laatste periode waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Nidia Bos bracht de dames op een 5-4 voorsprong en een finaleplek leek ineens in zicht. Maar nadat ze een strafschop hadden gemist, ging het toch nog mis. Eerst maakte de ploeg uit Alkmaar de 5-5 en dertig seconden voor het eindsignaal kwam het team op een 6-5 voorsprong. Die gaf het niet meer uit handen en daardoor was de halve finale het eindstation voor de Beach Soccer Zeeland Ladies.