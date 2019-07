Opvallende vondst in de Oosterschelde: de vijgspons

Vijgspons (foto: Peter H. van Bragt)

De vijgspons is op zich geen bijzondere soort voor het Nederlandse kustgebied. De diertjes worden vaak in grote hoeveelheden aangetroffen op wrakken in de Noordzee, maar in de Oosterschelde is het een zeer zeldzame soort.

Oosterscheldekering als barrière

Dat komt door de Oosterscheldekering. Die blijkt voor zeedieren als de vijgspons, maar ook de breedpootzwemkrab en de kleine heremietkreeft een bijna niet te passeren barrière vormt. Aan de ene kant van de kering blijken de ecologische omstandigheden heel anders dan aan de andere kant.

Of de vijgsponzen die de oversteek hebben gemaakt zich blijvend vestigen in de Oosterschelde is nog maar zeer de vraag. In het verleden hebben heel wat andere typische Noordzeesoorten zoals de helmkrab, de ringsprietgarnaal en de zeemuis zich laten zien, maar die bleken allemaal snel weer verdwenen.

Stichting Anemoon vraagt sportduikers om uit te kijken naar nog meer exemplaren van de vijgspons in de Oosterschelde.