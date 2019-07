Vader pakt brons op EK en plaatst zich voor Olympische Spelen

Milan Vader komt vol ongeloof over de finish (foto: Ego Promotion)

Uitstekende start

Vader ging als een speer van start. Hij begon als 24e aan de wedstrijd, maar vocht zich al snel naar voren in het veld. Aan het einde van de eerste ronde lag de Middelburger al achtste in de race. Samen met Mathieu van der Poel reed Vader een tijdje in de favorietengroep. Nadat eerstgenoemde een demarrage wist te plaatsen, was het taak voor Vader om zijn eigen tempo te rijden in de achtergrond van zijn ontketende landgenoot. Even later lag de Nederlands kampioen op de zesde positie op vierendertig seconden van de leider.



Halverwege de koers wist Vader zijn positie te consolideren. Ondanks dat zijn achterstand op de koploper naar een minuut groeide, fietste hij toch onbedreigd op de zesde plaats. Sterker nog, Vader wist de achterstand op de concurrenten voor hem te verkleinen tot tien seconden. Met nog twee ronden voor de boeg kwam hij zelfs bij het groepje renners in de strijd om de tweede plaats.

Podiumplaats voor Vader

In de eindfase van de wedstrijd probeerde Vader nog naar het podium te rijden. Na zeven van de acht ronden stond hij vierde, maar het verschil tussen hem en de tweede plaats was slechts een handvol seconden. Vader kwam even later bij de Tsjech Ondrej Cink en ging hem probleemloos voorbij. Ondertussen lag hij, met nog een ronde te gaan, veertien tellen achter de Zwitser Florian Vogel. Die kon hij niet meer achterhalen.

Maar met de bronzen medaille bezorgde Vader voor een grote stunt op het parcours in Brno.

Terpstra verzekert zich opnieuw van Olympische Spelen na vierde plek op EK (foto: Orange Pictures)

Terpstra

Eerder vandaag was Anne Terpstra ook al succesvol. Zij eindigde als vierde bij de dames en dat was ruim voldoende om een startbewijs voor de Olympische Spelen te verzilveren. De renster uit Zierikzee was in 2016 ook al actief op de Spelen.

