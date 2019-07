Beachvolleyballer Dirk Boehlé verliest finale Vrouwenpolder

Beachvolleyballer Dirk Boehlé met zijn partner Stefan Boermans (foto: Omroep Zeeland)

Boehlé en Boermans schoten uit de startblokken en namen meteen een 5-1 voorsprong. Blom en De Groot lieten zich niet uit het veld slaan en knokten zich terug tot 5-5. Het initiatief in de wedstrijd leek te kantelen, maar Boehlé en zijn partner kwamen weer beter in hun ritme waardoor het spel in het vervolg van de eerste helft op en neer golfde. Bij een 15-15 tussenstand, schakelden Blom en De Groot echter een tandje bij en liepen ze uit naar 15-18. Die voorsprong gaven ze niet meer weg en uiteindelijk pakten ze de eerste set met 19-21.

Achter de feiten

Ook in het tweede bedrijf deden beide duo's niet veel voor elkaar onder. Blom en De Groot hadden gedurende de tweede set wel steeds het initiatief en bij 7-7 nam het duo opnieuw afstand. Net als in de eerste set knokten Boehlé en zijn partner zich weer terug in de wedstrijd tot 14-14. Het slotakkoord van de tweede set verliep gelijkwaardig, maar Blom en De Groot trokken met een eindstand van wederom 19-21 opnieuw aan het langste eind. Daarmee kreeg het toernooi in Vrouwenpolder geen Zeeuwse winnaar.

Boehlé en Boermans speelden in Vrouwenpolder het tiende toernooi van de Dela Eredivisie Beach. Daarvan wonnen ze er al vier. Het elfde toernooi, het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen, is de seizoensafsluiter en zal worden gespeeld van 23 tot en met 25 augustus.