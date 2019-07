Vader over Olympisch ticket: 'Ik snap er helemaal niks van'

Vader pakt brons op EK en plaatst zich voor Olympische Spelen (foto: Ego Promotion)

Milan Vader wist na afloop niet met wie hij allemaal moest knuffelen

Vader reed de perfecte race vandaag in Brno. Hij begon als 24e en schoof al snel op naar de voorste rijders. Samen met landgenoot Mathieu van der Poel ging hij de strijd aan met de andere MTB'ers. Uiteindelijk werd de Middelburger derde en Van der Poel eerste. Een unieke prestatie voor Nederland. "Was het een verassing: ja en nee", zegt Vader. "Ik heb hier zo veel voor gedaan. Op mijn zeventiende ben ik naar Sittard vertrokken met een doel." Het halen van de Spelen van 2020 in Tokio.

"Je ziet mensen afhaken, maar ik ben altijd door blijven gaan. Dat was niet altijd makkelijk, maar ik ben in mezelf blijven geloven en hard blijven werken en dan zie je dat er gekke dingen kunnen gebeuren. Ik snap er helemaal niks van."

Milan Vader komt vol ongeloof over de finish (foto: Ego Promotion)

Knuffelen

Hij kwam op ongeveer een minuut achter winnaar Van der Poel over de streep in Tsjechië. Meteen viel hij in de armen van bondscoach Gerben de Knegt. "Ik wist niet bij wie ik de armen moest vallen", lacht Vader. "Volgens mij heb ik met iedereen geknuffeld."

Zelf houdt Vader nog een kleine slag om de arm wat betreft Tokio. "Het is voor 99 procent zeker dat ik ga, maar dan moeten we als land wel bij de top-7 ter wereld blijven. Maar daarvoor hebben we vandaag goede zaken gedaan. Nu is het aan mij om bij de beste twee MTB'ers van Nederland te blijven."

