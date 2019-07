Bijzondere nummer drie in Zeeland bij Tuinvlindertelling

Het bont zandoogje, de nummer Zeeuwse drie bij de Tuinvlindertelling (foto: Jean-Pol Grandmont)

Volgens Kars Veling van de Vlinderstichting komt de vlindersoort in ons land meer in een paar plekken voor: in delen van Zeeland, Brabant en Drenthe. "Het is dan ook bijzonder dat het bont zandoogje dit jaar in Zeeland zo hoog is geëindigd", vindt Veling.

Meestgetelde vlinder

De meestgetelde vlinder is in Zeeland, net als in de rest van Nederland, de Atalanta. Vorig jaar stond die vlinder in Zeeland op de tweede plaats. Ook met de nummer twee loopt Zeeland gelijk met de landelijke uitslag, dat is het klein koolwitje. Vorig jaar stond die vlindersoort in onze provincie nog op de eerste plek. "Die twee vlindersoorten hebben dus eigenlijk stuivertje gewisseld", aldus Veling.

De Atalanta is ook in Zeeland de meestgetelde vlinder (foto: A. Savin)

Bij de Vlindertelling van de afgelopen drie weken zijn in Zeeland iets meer dan 4.800 vlinders genoteerd. Vergeleken met andere provincies zit Zeeland daarmee in de middenmoot. Uit de hele provincie kwamen meldingen.

Website en app

Voor het eerst duurde de vlindertelling dit jaar drie weken. Die verlenging van de telperiode is onder meer ingesteld om variaties door verschillen in het weer te verminderen. De getelde vlinders konden worden doorgeven op de website vlindermee.nl en via de app Vlindermee.

Wat volgens Veling verder opvalt, naast het bont zandoogje op nummer drie, is dat het aantal getelde vlinders wel érg laag is ten opzichte van eerdere edities van de vlindertelling. "Het gaat echt schrikbarend slecht met de vlinders. Dit jaar hadden we gemiddeld zo'n zes vlinders per tuin. Vorig jaar waren dat er acht à negen en een paar jaar geleden waren het er nog zo'n veertig."

Kars Veling van de Vlinderstichting over Tuinvlindertelling

Landelijk zijn er ruim 71.000 vlinders van 155 verschillende soorten geteld. De Vlinderstichting noemt dat aantal 'teleurstellend'. In drie weken tijd zijn er net zo veel vlinders geteld als bij tellingen in 2011 en 2012 in drie dagen tijd. Er zijn zelfs 'klachten' over binnengekomen bij de Vlinderstichting, vertelt Veling. "In de trant van: zit ik hier in het zonnetje, in mijn prachtig bloeiende tuin, komen er geen vlinders!"

Droogte

Volgens Veling komt het dalende aantal vlinders deels door de droogte. "Als de eitjes uitkomen en de rupsen treffen alleen uitgedroogde planten aan, groeien er minder rupsen uit tot volwassen vlinders."

Daarnaast komt de daling doordat het leefgebied van vlinders verdwijnt. Bloemenweides zijn verdwenen: bebouwd, betegeld of platgemaaid. Voedselplanten voor rupsen worden daardoor steeds schaarser. Ook het gebruik van bepaalde soorten gif is volgens de Vlinderstichting desastreus voor vlinders.

Lees ook: