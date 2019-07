Organisatie van in het water gevallen WeitjeRock twijfelt over vervolg

Regen, regen en nog eens regen bij Weitjerock, maar dat mag de pret niet drukken (foto: CCXL Media)

"Het is gewoon bizar: je staat op te bouwen met 40 graden en de zaterdag zelf sta je in de regen", zegt Meijke van der Plas, van de organisatie. "Aan de aanwezige bezoekers lag het niet, die hebben er alles aan gedaan om er nog een mooi feestje te bouwen, maar het waren er wel érg weinig."

Hoorbaar aangeslagen

Vorig jaar kwamen er nog 4.000 bezoekers naar het festivalterrein bij IJzendijke, dat was een nieuw record. Dit jaar kwam het bezoekersaantal niet eens in de buurt van dat bezoekersrecord uit 2018. Van der Plas is hoorbaar aangeslagen als ze erover verteld in het Omroep Zeeland radioprogramma Zeeland Wordt Wakker.

Meijke van der Plas van de organisatie over verregende elfde editie van WeitjeRock

Het is niet de eerste tegenslag voor het festival. Tussen 2003 en 2013 werd WeitjeRock niet gehouden omdat er geen bestuur was. In 2013 kwam er een nieuwe ploeg jonge vrijwilligers die het stokje overnamen en het festival nieuw leven hebben ingeblazen.

Nominaties

En dat deden ze met succes: in 2013 werd WeitjeRock beloond met een Internationale festivalnominatie voor Best New Festival en van 2014 tot en met 2018 kwamen daar Europese nominaties voor Best Small Festival bij.

In 2015 volgde een nieuwe tegenslag. Dat jaar werd het festival afgelast vanwege noodweer. En ook dit jaar krijgt het festival een flinke tegenslag te verduren door het weer. Bands als PEER, de Heideroosjes en the Amazons stonden op te treden voor een meer dan half leeg verregend weiland. Van der Plas en de andere bestuursleden van het festival gaan nu bekijken of er volgend jaar wel of niet een twaalfde editie komt.

Impressie

Een impressie van deze verregende elfde editie van WeitjeRock is vanaf vanavond te zien bij Omroep Zeeland, in Evenement van de Week na het nieuws. De uitzending is ook online terug te kijken.

