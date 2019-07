Vraagtekens bij omkappen honderden bomen op Walcheren

Bomen moeten sneuvelen om ruimte te maken voor andere planten en bomen en meer licht te creëren. (foto: Omroep Zeeland)

Het Zeeuwse waterschap heeft plannen voor het kappen van bomen aan de Domineeshofweg in Westkapelle, de Breeweg in Koudekerke, de Noordweg in Biggekerke, de Kloosterweg in Aagtekerke, de Veldersweg in Grijpskerke en de Kluithoekweg, eveneens in Grijpskerke. Daarvoor in de plaats worden nieuwe bomen geplant, maar dat zijn er wel minder dan het aantal omgekapte bomen.

Eén boom per tien meter

Volgens de Veerse PvdA-GroenLinks-fractie wordt bij de herplant één boom teruggeplant per tien meter. Daardoor zullen volgens de partij 'aanmerkelijk minder bomen terugkeren dan er zijn verwijderd'. Als mogelijke oplossing draagt de fractie aan om één boom per acht meter terug te planten.

De partijfractie betwijfelt ook of de geplande bomenkap noodzakelijk is. Bij de aanvraag schrijft het Waterschap dat het gaat om het verwijderen van 'onder andere zieke essen'. Door die formuleren is bij PvdA-GroenLinks het beeld ontstaan dat ook gezonde bomen van het waterschap tegen de vlakte moeten. De partij heeft hierover nu opheldering gevraagd.

Slecht voor de biodiversiteit

Verder wordt bij de kap ook de onderbeplanting weggehaald, terwijl er in de plannen niets staat over het aanbrengen van nieuwe onderbeplanting. Dit is volgens PvdA-GroenLinks slecht voor de biodiversiteit.

Ook zou het volgens de partij voor de biodiversiteit beter zijn om bij bomenkap gefaseerd te werk te gaan, door bijvoorbeeld eerst de bomen aan de ene kant van de weg te kappen en pas later aan de andere kant van de weg. In de plannen van het waterschap gaan alle bomen tegelijk tegen de vlakte.

In de luwte

Gefaseerde bomenkap biedt volgens PvdA-GroenLinks nieuwe aanwas de mogelijkheid om enkele jaren in de luwte van bestaande beplanting te groeien. Dit vergroot de kans de de bomen succesvol zullen aanslaan en bovendien wordt de impact op het landschap hiermee verzacht. Ook is de impact op dieren als vleermuizen volgens de partij door gefaseerde bomenkap kleiner.

Gekapte zieke essen (foto: Omroep Zeeland )

Het kappen van bomen door het waterschap ligt nogal gevoelig sinds eind vorig jaar naar buiten kwam dat de organisatie stelselmatig minder bomen terugplant dan er worden omgekapt. Het aantal bomen in Zeeland is daardoor het afgelopen jaar gedaald met ruim 2.100.

Belofte

Het waterschap beloofde eerder de bomen één op één terug te planten, maar kwam later op die belofte terug. De organisatie ontkende zelfs glashard die toezegging gedaan te hebben, terwijl waterschapsbestuurder Rian de Feijter dat in 2016 in een interview met Omroep Zeeland wél gezegd heeft en ook meerdere natuurorganisaties beweren dat ze destijds die toezegging wel degelijk gekregen hebben.

Dat terwijl uit onderzoek blijkt dat bomen op meerdere vlakken een positief effect hebben op de directe omgeving en het klimaat. Zo zorgen bomen voor verkoeling, niet onbelangrijk in deze tijden van extreme hitte, produceren ze zuurstof, nemen ze CO2 en NOx op en hebben ze een positief effect op de waterstand.

