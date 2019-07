Zomeroester mag uitbreiden en dat zou de branche wel eens kunnen redden

"Deze vergunning is heel belangrijk voor de sector. Dankzij de zomeroester kunnen we het hele jaar een Zeeuws product van hoge kwaliteit leveren. Dat hebben de kwekers echt nodig" aldus Cees van Beveren, voorzitter van de Nederlandse Oester Vereniging. Ook financieel gezien is de zomeroester een goede aanvulling voor de kwekers volgens Van Beveren: "In de zomer hebben we nu geen oesters om te vermarkten en nu wel, dus dat is natuurlijk aantrekkelijk."

In de zomermaanden plant de Zeeuwse platte oester zich voort, waardoor de oester op dat moment niet geschikt is voor consumptie. Dit komt door de productie van oestermelk. Om het oesterseizoen door te trekken naar de zomer, wordt er al een aantal jaren geëxperimenteerd met het produceren van onvruchtbaar oesterzaad; oftewel de zomeroester.

De oesterbranche had de afgelopen jaren veel problemen met de Japanse oesterboorder. Het slakje maakt gaatjes in oesters waardoor ze sterven. De zomeroester groeit op tafels onder water van maximaal een meter hoog. Daardoor zijn de oesters lastiger te bereiken voor de oesterboorder, zegt oesterkweker Danny Nelis: "Tot dusver zien we maar een enkel slakje dat naar boven is gekropen. Ze zitten toch het liefst op de grond en daardoor hebben we veel minder sterfte."

Zomeroester (foto: Omroep Zeeland)

De verwerking van de zomeroester is zeer arbeidsintensief. De zakken waar ze in groeien moeten regelmatig worden omgedraaid en opgeschud. Daarna moeten ze ook met de hand geraapt worden. Dat maakt dat de ze ook de helft duurder zijn dan een normale platte oester.