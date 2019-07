De Hobbyisten beste Zeeuwse act op Gentse talentenjacht

Doel van de talentenjacht is het slechten van de grenzen die er nog altijd bestaan tussen de gebiedsdelen Vlaanderen, Wallonië en Zeeland. De winnaars krijgen de kans om in de andere provincies op te treden. Zo zien we Men In Tears later dit jaar terug in De Spot in Middelburg.

De Hobbyisten mogen volgend jaar opnieuw spelen op de Gentse Feesten in Trefpunt. De band hoopt dit als springplank te gebruiken om door te breken in Vlaanderen, al houdt zanger Kevin van Gorkom nog een slag om de arm: "Het kan ons wel helpen voet aan de grond te krijgen in Vlaanderen, maar ja, we hebben dat wel vaker gezegd."

De band kijkt met plezier terug op het optreden: "Genieten doen we zeker en we maken volop plannen, bijvoorbeeld om een single uit te brengen speciaal gericht op Vlaanderen. Daar gaan we 'vol' voor."