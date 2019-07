Van klederdracht naar woonhuis uit 1912

De eigenares van het museum, Jenny Rosendaal, vond het erg jammer dat het klederdrachtmuseum, de Karrekasse, gesloten moest worden. "Ik kreeg ook veel reacties van omwonenden dat ze het heel jammer vonden en na lang wikken en wegen besloot ik op eigen houtje verder te gaan", vertelt Rosendaal. "Dit huis is nog volledig in authentieke stijl en dat is bijna nergens meer te vinden. Vandaar dat ik het museum wilde behouden".

Educatie en nostalgie

Het museum van Rosendaal heeft ook een doorstart gemaakt voor de kinderen. "Als kinderen op school zitten en ze krijgen geschiedenis over die tijd, dan is het uit een boek. Maar hier is het echt aanwezig en kunnen ze het herbeleven. Dat is een stuk leuker", zegt Rosendaal. "Je loopt een wereld binnen van meer dan honderd jaar geleden en voor ouderen is dat misschien nostalgisch en toeristen kunnen dan ook een deel meekrijgen van de Zeeuwse geschiedenis".

Het achterhuis van Pieter de Hullu waar zijn achternichten vaak kwamen sjoelen (foto: Omroep Zeeland)

De inrichting van het nieuwe museum verschilt weinig met de Karrekasse, maar er zijn wel twee nieuwe exposities aan toegevoegd waar Rosendaal erg trots op is. "Op zolder is een verzameling van Van Melle voorraadblikken te zien en in het schuurtje staat een expositie van zelfgemaakte miniatuurwerktuigen door Richard van Dalen. Het komt allebei uit de 20e eeuw dus dat maakt de tentoonstelling compleet", aldus Rosendaal.

Het museum is in de zomermaanden geopend op maandag tot en met donderdag van 13:00-17:00 uur.

