Trots bij Beach Soccer Zeeland: 'Supermooi dat de mannen én de vrouwen het goed doen'

"Ja, ik ben trots", lacht aanvoerder Sylvana Tieleman van Beach Soccer Ladies. "We begonnen drie jaar geleden met het idee om zo ver mogelijk te komen. Maar we zijn nu al kampioen geweest en elk jaar komen we ver. Ik ben wel verrast."

Fantastisch en onwerkelijk

"In drie jaar tijd twee keer de halve finale bereiken en één keer de landstitel pakken, dat is zeker onwerkelijk", beaamt haar coach Jan-Willem Tangelder. "Ik wist dat we een heel goede groep hebben. Maar dat je op zo'n korte termijn al dit kan bereiken, is fantastisch." Ook heeft hij goede hoop dat 'zijn' vrouwen volgend jaar wel de landstitel grijpen.

Meedraaien in de top en jeugd werven

Oprichter bij de mannen Veli Eryürük, tevens coach van de mannen, legt de lat de komende jaren hoog. "Het is onze ambitie om constant de top te halen. Sinds de oprichting in 2006 hebben we daar ook steeds meegedraaid. Het is supermooi dat zowel de mannen als vrouwen het zo goed doen. Natuurlijk hadden we liever allebei in de finale gestaan. Maar de trots overheerst ook bij mij."

Eryürük wil meer dan alleen in de top blijven spelen. "We vinden het belangrijk om de sport bij een groter publiek bekend te maken. We proberen de sport daarom te promoten en daarmee ook jeugd te werven. Dat doen we bijvoorbeeld door het geven van clinics en het organiseren van toernooien. Zo hebben we begin september in Terneuzen een basisschooltoernooi op ons eigen veld."

Het hele radio-interview met coach Veli Eryürük hoor je hieronder.

Coach Veli Eryürük over Beach Soccer Zeeland en de ambities de komende jaren

Successen

Beach Soccer Zeeland bestaat sinds 2006. De eerste landstitel in de Nederlandse eredivisie behaalden de mannen in 2009. Vijf jaar later kwamen ze uit in de Belgische competitie en ook daar werden ze kampioen. De laatste jaren spelen de mannen structureel in de top.

Drie jaar geleden gingen de Beach Soccer Zeeland Ladies van start. En die start was vliegend. Al in het tweede jaar kroonden de dames zich tot landskampioen. Na gisteren zijn ze de nummer vier van Nederland.

Het hele radio-interview met coach Jan-Willem Tangelder over zijn Beach Soccer Zeeland Ladies hoor je hieronder.

Coach Jan-Willem Tangelder over zijn Beach Soccer Zeeland Ladies