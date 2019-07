Volle luiers, een matras of een verloren fopspeen? Guido ruimt het allemaal op

Voorman Guido: "Vroeger werkte ik binnen aan de bouw van marineschepen, nu ben ik altijd buiten en zie ik de schepen dagelijks op het water. Ik heb elke dag vakantie. "

Het centrale punt van Serviceteam Zeeuws-Vlaanderen is het CCBS gebouw aan de Tulpenstraat in Breskens. Hier staan de spullen van de mannen: de prikkers, grijpers, de plastic vuilniszakken. Aan een tafel zitten ze aan de boterham. De ochtend begon voor voorman Guido Lootjens uit Aardenburg om 6.30 uur. Met een nieuw busje rijdt hij zo'n 700 kilometer per week. Hij haalt drie dagen per week collega John op in Sluis, de derde collega, Rachid, woont in Breskens zelf. Om 8.00 uur gaan ze aan het werk.

Puinhoop

De mannen maken eerst het centrum van Breskens schoon. Ze ruimen de blikjes, het plastic en de flesjes op met prikker en grijper. Het Oranjeplein, het Spuiplein en het gebied rondom de supermarkt zouden zonder Guido en zijn twee mannen een puinhoop zijn.

Na de boterham gaat het busje richting de duinen. Bij de vuurtoren is het manoeuvreren langs fietsers en voetgangers. John zit achterin en roept bij vermeend dreigend gevaar: "Fietser!" De grijper, prikker en een grote blauwe plastic zak vormen hun gereedschap. Deze keer liggen er vooral lege plastic flesjes en wat blikjes. Guido: "Regelmatig vinden we volle luiers. Mensen gooien die gewoon weg, terwijl er overal vuilnisbakken staan. Verloren spenen vinden we ook, fietssleutels, matrassen."

Jarenlang heb ik altijd binnen gewerkt, nu buiten. Heerlijk." Guido Lootjens, Serviceteam Zeeuws-Vlaanderen

Guido werkt sinds drie jaar als voorman bij het Serviceteam. Hij heeft dertig jaar bij Damen gewerkt, aan de bouw van marineschepen, maar moest er daar bij een reorganisatie uit. "Jarenlang heb ik altijd binnen gewerkt, nu buiten. Heerlijk." Hij begeleidt de andere mannen bij het team. Vaak mensen die re-integreren, die vanwege welke reden dan ook lastig aan een baan kunnen komen.

Het idee ontstond zo'n vijftien jaar geleden. Een makelaar vroeg zich af hoe je én Breskens én de kust schoonhoudt én tegelijkertijd mensen die moeilijk aan werk komen, kunt helpen. Die kwam met het idee voor het Serviceteam. De mannen krijgen hun salaris via een bijdrage van de ondernemers die langs de kust een camping of strandtent hebben.

Cadzand heeft ook zo'n serviceteam. Dat zorgt voor Cadzand en de duinovergangen tot aan strandtent De Boekanier in Nieuwvliet. Guido en zijn team nemen het daar over en zorgen voor de duinen richting Breskens.

Guido Otters met collega John op één van de veertig trappen die zij schoonhouden (foto: Omroep Zeeland)

Guido kijkt met andere ogen naar de omgeving. Waar toeristen hun ogen richten op het strand, het water en de duinen, speurt hij de grond af. Altijd op zoek naar blikjes, plastic en ander zwerfvuil. Frustrerend vindt hij het nooit. Dat hij 's ochtend de boel heeft opgeruimd en dat er 's middags weer troep ligt. "Als iedereen alles zou opruimen, zou ik geen werk meer hebben", zegt 'ie lachend. Na het werk bij de vuurtoren is het tijd voor een korte pauze. Sigaretje erbij. "Wij zijn van de oude stempel."

Duimen omhoog

Wat het werk mooi maakt? "Het contact met de mensen. De duimen die omhoog gaan als ze langsfietsen en wij aan werk zijn." En wat Guido het allermooiste vindt? "In ons nieuwe busje de muziek wat harder, de deuren open, zodat de kinderen en soms ook de ouders een dansje wagen."

Guido en zijn collega's zijn nog op zoek naar nieuwe collega's. "Ik heb zeven stoelen in mijn busje." Voor wie interesse heeft: meer informatie via de gemeente Sluis.