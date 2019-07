Huis-aan-huiskrant ScheldeXpress houdt na twee jaar op te bestaan

Redactievergadering van ScheldeXpress (foto: Omroep Zeeland)

Uitgever Floor Pieters legt uit dat het niet meer mogelijk is om een rendabele weekkrant te maken. Daarnaast kon hij geen goede verkoper vinden en waren er problemen met de bezorging. "We kregen het gewoon niet goed. We hebben er alles aan gedaan."

Verlies

In het radioprogramma Zeeland wordt Wakker vertelt Pieters dat er destijds verschillende huis-aan-huiskranten waren, waar niet iedere bewoner op zat te wachten. En dus gingen al die titels op in De ScheldeXpress. "Onze berekeningen wezen uit dat dat goed zou moeten kunnen, maar we kregen het gewoon niet goed. We bleven in de verliezen zitten."

Te veel kosten

In het uitgeven van een huis-aan-huiskrant gaat behoorlijk wat geld zitten, legt de uitgever uit. "Het drukken van de krant en de verspreidingskosten zijn behoorlijke bedragen. Dan moet je de krant nog opmaken en heb je redacteuren nodig die de artikelen schrijven. We wilden ook een verschil maken door niet alleen nieuwsberichtjes te schrijven die via de postbus binnenkomen, maar ook zelf verhalen maken."

Ook zag de krant advertentie-inkomsten teruglopen. "Je ziet nog wel veel dat landelijke partijen paginagroot adverteren, maar de regionale middenstand adverteert lang niet zoveel meer in een krant. Dat heeft ons ertoe besluiten dat het zo niet meer langer gaat."

