Nancy van de Ven woensdag weer onder het mes

Van de Ven wordt woensdag geopereerd (foto: Gino Maes)

Van de Ven ging in Tsjechië onderuit in de vrije training en kreeg daar gedurende het weekend steeds meer last van. Ze reed wel naar een tweede plaats in de eerste manche en werd vierde in de tweede manche, maar ze had wel veel pijn. Uit een MRI-scan is nu gebleken dat haar knie blokkeerde door de afgebroken meniscus en kraakbeen. De arts vertelde Van de Ven daarnaast dat haar knie waarschijnlijk uit de kom is geweest.

Imola

Ondanks haar blessure denkt Van de Ven dat ze geen WK-wedstrijd hoeft te missen. Ze wil op 17 en 18 augustus bij de Grand Prix in Imola weer aan de start staan. Van de Ven staat tweede in de stand bij het WK voor vrouwen. Haar achterstand op koploper Courtney Duncan liep in Tsjechië op van vier naar veertien punten.

