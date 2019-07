Meer duikers met gezondheidsproblemen melden zich in ziekenhuis Goes

Er zijn dit jaar al veertien duikers behandeld in het MCHZ in Goes. Dit is een toename ten opzichte van de afgelopen jaren. Zo kwamen er in 2017 in een heel jaar vijf duikers om zich te laten behandelen en in 2018 acht. Als de lijn zich doorzet, wordt dit jaar voor het centrum zelfs drukker dan 2015. Toen hadden in een heel jaar tijd vijftien duikers een behandeling onder druk nodig.

Duikarts Tjeerd van Rees Vellinga van het MCHZ maakt zich zorgen: "Het is een enorme hoeveelheid duikers. Daar moeten we toch eens even over praten met onze Belgische collega's." Daarom heeft de dokter van het Goese centrum zijn Vlaamse collega gesproken. Ze gaan meer informatie uitwisselen en samen deze stijging in de gaten houden.

Waarom gaan duikers naar Goes?

Bij het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) van het ADRZ in Goes worden duikers behandeld die na een duik te snel weer naar de oppervlakte zijn gekomen. Door het drukverschil ontstaan tijdens de duik stikstofbelletjes in het bloed. Die worden bij een geleidelijke terugkeer naar de oppervlakte door het lichaam afgevoerd, maar bij een te snelle stijging gebeurt dat niet en blijven ze zitten. De belletjes kunnen zorgen voor verlamming en uitvalverschijnselen. Hoe dieper een duiker duikt, hoe moeilijker het wordt om goede beslissingen te maken, omdat stikstof op die diepte ervoor zorgt dat je niet goed meer kan nadenken. Dat wordt ook wel 'duikersdronkenschap' genoemd. Gecontroleerd terugkeren kan dan vergeten worden. Als dat het geval is, is behandeling in het Hyperbaar Centrum in een tank onder druk nodig.

Extreem diep

De duikers die met klachten komen hebben volgens Van Rees Vellinga meestal ook een extreem diepe duik achter de rug. "Dit is niet normaal." Vroeger zag hij ook duikers na een diepe duik, maar werd het ook afgewisseld met minder diepe duiken.

Duikarts Tjeerd van Rees Vellinga (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeland zijn zo'n 800.000 duiken per jaar. Procentueel gezien is het aantal keer dat het misgaat te verwaarlozen en raken er waarschijnlijk veel meer mensen gewond op het voetbalveld. Het verschil is wel dat wanneer het tijdens het duiken misgaat, het sneller een groot probleem is omdat eerste hulp niet meteen gegeven kan worden.

Aantal duikers dat is behandeld in het Hyperbaar centrum in Goes

Jaar Aantal duikers 2015 15 2016 4 2017 5 2018 8 2019 (tot en met juli) 14

Altijd beschikbaar

Het MCHZ in Goes is het enige centrum in Nederland dat altijd beschikbaar is, 24 uur per dag, zeven dagen per week. De tank wordt ook gebruikt voor andere behandelingen. Dat betekent dat duikers soms zelfs vanuit Groningen naar Goes rijden voor een behandeling.

Door het grote aantal behandelingen van dit jaar, was het bijna niet meer te doen om dat financieel rond te krijgen. Dokter Van Rees Vellinga is trots dat er een oplossing is gevonden. Verzekeraar CZ geeft het MCHZ nu een beschikbaarheidsvergoeding waardoor het ziekenhuis in Goes duikers kan blijven behandelen.