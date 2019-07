Het beste strandpaviljoen én schoonste strand van Nederland vind je in Zeeland

"Hier klopt alles", schrijft de jury in haar rapport over Dok 14. De jury noemt de prijs en kwaliteit van het eten uitstekend, roemt de inrichting en architectuur van het paviljoen en is tevreden over de 'vlotte, ongehaaste en persoonlijke' bediening, 'zelfs tijdens topdrukte'.

De inspecteurs die op mystery visit gingen, kwamen 'unaniem enthousiast' terug. "Zoals een van de publieksstemmers verwoordde: 'Als we hier binnenstappen voelen we ons als gasten altijd een beetje koning.' Daar hebben we eigenlijk niets aan toe te voegen", schrijft de jury. Het is sinds 2013 geleden dat een Zeeuws paviljoen tot beste paviljoen van Nederland werd uitgeroepen. Toen ging de eer naar Beachclub Perry's aan de Brouwersdam.

De eigenaren van Dok 14 (rechts) nemen de prijs in ontvangst. (foto: Gemeente Sluis)

Schoonste strand

In totaal had Strand Nederland vier grote prijzen te vergeven: beste nieuwkomer, beste paviljoen, meest duurzame paviljoen en schoonste strand. Drie van de vier categorieën gingen naar Zeeland. Waaronder het schoonste strand.

"De Nederlandse stranden worden ieder jaar weer een beetje schoner en Noord-Beveland stak er met kop en schouders bovenuit", schrijft de jury. "Van de parkeerplaats tot het paviljoen klopt hier vrijwel alles. Gemeente en ondernemers werken hier goed samen en dat vertaalt zich in een strand dat op alle punten uitstekend presteert."

Uitzicht vanaf Pier 7 op een zomeravond. (foto: Tanja van Eenennaam)

Nog ééntje dan...

Ook de titel 'Meest Duurzame Paviljoen' gaat dit jaar naar een Zeeuws paviljoen: Pier 7 in Vlissingen. Volgens de jury onderscheidt het paviljoen aan het Badstrand zich op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. "Hier is zowel met de bouw als met de bedrijfsvoering echt nadruk gelegd op verantwoord ondernemerschap."

Alleen de categorie 'Beste nieuwkomer' ging aan onze neus voorbij, die prijs gaat naar Nautilus aan Zee in Egmond.