Nieuwe indeling sportpagina's op Omroep Zeeland teletekst

De kans is groot dat je je favoriete club of sport dit seizoen op een andere pagina kunt bekijken (foto: Omroep Zeeland)

De indeling is op pagina 600 van teletekst te bekijken. Nieuw daarin zijn de nieuwspagina's (603 en 604), waar het belangrijkste nieuws van dat moment gelezen kan worden. Pagina 605 is ingeruimd om te zien welke sport er op tv te zien is in de programma's Omroep Zeeland Sport (zondag) en De Derde Helft (maandag), die in september weer van start gaan.



Van pagina 606 tot en met 620 zijn de uitslagen van de competitiesporten die we volgen (behalve voetbal) te vinden, op alfabetische volgorde.

Het korfbal staat het komende seizoen op de pagina's 614 en 615 (foto: KV ONDO)

Omroep Zeeland teletekst

indeling pagina 601 t/m 620 601 headlines 602 afgelastingen 603-604 nieuws 605 sport op tv 606 badminton 607 basketbal 608 biljarten/pool 609 dammen 610 darts 611 golf 612 handbal 613 hockey 614-615 korfbal 616 rugby 617 schaken 618 tafeltennis 619 volleybal 620 waterpolo

Voetbal

Vanaf 630 komen de voetballiefhebbers aan hun trekken. Op de pagina's 630 tot en met 634 worden karakteristieken bijgehouden van de wedstrijden van de vijf hoogstspelende Zeeuwse clubs. Dan zijn dit seizoen Hoek, GOES, Kloetinge, Terneuzense Boys en VC Vlissingen. Op deze pagina's verschijnt ook een kort wedstrijdverslag van de wedstrijd die gespeeld is door deze clubs.



Pagina 635 is voor de oefenduels die Zeeuwse standaardteams afwerken. Vanaf 640 zijn de competitiewedstrijden in het amateurvoetbal te zien. Van 640 t/m 646 het zaterdagvoetbal, van 650 t/m 653 het zondagvoetbal en op pagina 660 t/m 662 het vrouwenvoetbal. Pagina 670 is voor de Eredivisie zaalvoetbal, waarin Groene Ster Vlissingen weer gaat spelen. Op de pagina's 680 t/m 687 komt het bekervoetbal voorbij.

Een moment uit de wedstrijd De Meeuwen-Kloetinge van afgelopen seizoen. (foto: Piet Kluijfhout)

Omroep Zeeland teletekst

indeling voetbal 630 - 634 karakteristieken hoogstspelende Zeeuwse clubs 635 oefenwedstrijden zaterdagvoetbal 640 Derde Divisie 641 1e klasse C 642 2e klasse E 643 3e klasse A 644 3e klasse B 645 4e klasse A 646 4e klasse B zondagvoetbal 650 1e klasse B 651 3e klasse A 652 4e klasse A 653 5e klasse A vrouwenvoetbal 660 1e klasse A vrouwen 661 1e klasse D vrouwen 662 3e klasse E vrouwen zaalvoetbal 670 Eredivisie bekervoetbal 680 KNVB beker 681-686 districtsbeker 687 beker vrouwen

Zoals je van ons gewend bent zullen we bij de competitiewedstrijden van de Zeeuwse clubs zowel de rust- als de eindstand op teletekst (en ook op twitter) vermelden. Elke zaterdag en zondag zal op onze website ook weer een uitslagenbericht verschijnen, waarin alle uitslagen na te lezen zijn.