Zeehondenopvang krijgt nieuwe chiplezer van safaridonateurs

Zeehondensafari's zijn boottochtjes naar de platen in de Oosterschelde waar veel zeehonden te vinden zijn. Naast het doneren van de chiplezer heeft Frisia ook zes zeehonden geadopteerd.

Blij met nieuwe aanwinst

De nieuwe chiplezer werd in ontvangst genomen door de dierenarts van A Seal, Machteld Geut. Zij is blij met de nieuwe aanwinst. "De aanschaf van een professionele chipreader staat al een tijdje op ons wensenlijstje, maar de kosten voor een dergelijk apparaat zijn aanzienlijk."

Dierenarts Machteld Geut van zeehondenopvang A Seal met de nieuwe chiplezer (foto: Omroep Zeeland)

Met die chiplezer worden de dieren die binnenkomen bij de opvang gecontroleerd. Als het dier eerder in een zeehondenopvang opgenomen is, heeft het dier zo'n chip onder de huid. Door die chip uit te lezen en de bijbehorende dossiers op te vragen weet het personeel van de zeehondenopvang precies wat het dier eerder onder de leden had.

Dikke speklaag

"De chipreader die we van Frisia hebben gekregen is in staat alle internationale chips te lezen en bovendien kan hij vanaf een vrij grote afstand aflezen. Dit is fijn vanwege de dikke speklaag van de zeehonden, die soms maakt dat de chip dieper ligt dan bij normale huisdieren, maar ook wanneer een dier wild is en je niet veel contact kan maken", aldus Geut.

Zeehonden bij zeehondenopvang A Seal in Stellendam (foto: Omroep Zeeland)

A Seal Stellendam vangt zieke, verweesde en gewonde zeehonden op van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust, waarna ze na herstel weer worden uitgezet in de natuur.

Donatie

Voor de zeehondensafari's van Frisia Rondvaarten varen het hele jaar rond met twee schepen over de Oosterschelde. Aan boord worden de gasten ook om een donatie voor A Seal Stellendam gevraagd.

"Wij vinden het belangrijk om mensen over deze dieren te vertellen en ook over wat er met zieke of gewonde zeehonden gebeurt", vertelt Coby Hoogstad, mede-eigenaar van Frisia Rondvaarten. "Op onze tochten vertelt gids Theo van Dijk over de Oosterschelde en de dieren die daarin leven zoals, de zeehonden en de bruinvissen. En hij vertelt over de zeehondenopvang in Stellendam en het werk wat ze daar met de dieren doen."

Machteld Geut van A Seal ontvangt de chiplezer uit handen van Theo van Dijk en Coby Hoogstad van Frisia Rondvaarten (foto: A Seal)