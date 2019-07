Luizen laten suikerbieten van boeren vergeeld achter; 'Dit is waardeloos'

De vergelingsziekte wordt veroorzaakt door bladluizen die de bietenplanten aantasten. Het gewas verzwakt of sterft af. Daardoor kan de opbrengst met tientallen procenten dalen.

Zo raken bietenplanten besmet

Dalebout legt uit hoe bietenplanten door een luis besmet raken. "De luis heeft lekker ergens overwinterd, in een distel, onkruid of waterplant. Die plant is besmet, maar heeft daar verder geen last van. Op dat moment heeft de luis het virus bij zich, maar heeft daar ook geen last van. De luis vliegt naar een perceel met net opgekomen bieten, prikt een biet aan om te eten en brengt op dat moment het virus over."

Als het bij één luis blijft, is het een probleem nog wel te overzien, denkt de bietenboer. "Maar als er twee of meer luizen zijn, kan de luizenpopulatie exploderen en een steeds groter deel van een perceel infecteren."

Boer Leo Dalebout met vergeelde suikerbieten (foto: Omroep Zeeland)

De nu verboden coating met neonicotinoïden zorgt ervoor dat er gif in de biet zit, waar de luis niet tegen kan. "De luis ging dood bij het aanprikken van de biet en had geen tijd zich te vermeerderen en een groter deel van het perceel te infecteren."

Zoeken naar een luis in een hectare bieten

Na het verbod op het bestrijdingsmiddel verspreidt de luis zich volgens Dalebout explosiever. De boer kan nu nog moeilijk inschatten hoeveel opbrengst de vergelingsziekte hem kost, maar vindt het vooral vervelend dat het bestrijden van de luis lastiger wordt.

Vorig jaar verbood de Europese Unie het gebruik van drie neonicotinoïden. De middelen bevatten een zenuwgif dat niet alleen plaagdieren doodt, maar ook insecten als honingbijen, wilde bijen en hommels.

Volgens Dalebout is plant voor plant controleren op luizen niet te doen. "Dat het opbrengst kost is vervelend, maar veel vervelender is om met de spuit door de bieten gaan. De luis kun je wegkrijgen, maar je moet hem wel vinden. We zaaien honderdduizend bieten op een hectare. En als er dan drie luisjes op zitten..."

