Politie: geen link tussen verdachten overval Hrieps en festivalorganisatie

De ruit in de voordeur werd door drie gemaskerde mannen ingeslagen om binnen te komen (foto: HV Zeeland)

Dat zou betekenen dat de overvallers informatie moeten hebben gekregen van mensen die bij de organisatie van het festival betrokken zijn. De politie heeft die mogelijkheid uitgebreid onderzocht, maar vooralsnog is het niet gelukt om bij de nu aangehouden verdachten een verband te vinden.

De overval vond plaats in de nacht van 11 op 12 mei in het ouderlijk huis van Hrieps-organisator Hugo Kramer, aan de Keizersstraat in Grijpskerke. Drie gemaskerde mannen baanden zich een weg naar binnen door een steen door de voorruit te gooien.

Half miljoen euro

Ze gingen er vervolgens vandoor met de volledige opbrengst van het festival Hrieps. Dat geld was daar net een kwartier eerder afgegeven door vrijwilligers. Volgens de festivalorganisatie ging het om zo'n half miljoen euro. Bij de overval raakte niemand gewond.

De afgelopen week zijn er in deze zaak twee verdachten opgepakt in Goes: een 20-jarige vrouw en een 22-jarige man. Het is onduidelijk wat hun rol zou zijn bij de overval. Het tweetal heeft zogenoemde 'beperkende maatregelen' opgelegd gekregen. Dat houdt in dat ze alleen over de zaak mogen praten met hun advocaat, maar ook de politie moet in zulke gevallen terughoudend zijn in het verstrekken van informatie over de zaak aan de pers.

Meer aanhoudingen

Zeker is dat bij de overval drie gemaskerde mannen betrokken waren, dus op zijn minst zijn er nog twee overvallers voortvluchtig. De politie sluit dan ook de komende tijd meer aanhoudingen in deze zaak niet uit.

