Belgische duikers in de problemen, ligt het aan hun duikcultuur?

Van de veertien mensen die dit jaar zijn behandeld, komen de meesten uit België. Belgische duikarts De Maeyer denkt dat het niet aan de duikcultuur ligt, maar roept duikers wel op om zich aan hun duikplannen te houden.

Als een duiker na een duik te snel naar de oppervlakte komt, kunnen er belletjes in het bloed ontstaan. De duiker moet dan behandeld worden in een zuurstoftank onder druk zoals ze die hebben in het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie in Goes. Daar zien ze een flinke toename van het aantal duikers dat zich meldt met klachten.

'Belgische duikers duiken allemaal echt diep'

Ervaren duiker Roel van der Mast denkt dat het aan de Belgische duikcultuur ligt omdat Belgen dieper willen duiken: "Nederlandse duikers vragen na een duik aan elkaar: 'Wat heb je gezien?' Belgische duikers vragen aan elkaar: 'Hoe diep ben je geweest?' Zo'n diepe duik is status." Andere duikers bevestigen dit beeld en ook de Nederlandse duikarts Tjeerd van Rees Vellinga denkt dat er een link is: "Belgische duikers duiken allemaal echt diep."

Duikarts Catharine De Maeyer (foto: Omroep Zeeland)

Duikarts en cardioloog Catharine De Maeyer is verbonden aan de Vlaamse duikbond. Ze is naar het ADRZ in Goes gegaan om te overleggen met haar collega Van Rees Vellinga. Ze denkt niet dat het aan de Belgische duikcultuur ligt: "Ik denk dat er misschien wat sportiever gedoken wordt in Vlaanderen, maar daar moeten we geen heksenjacht van maken."

Geen gekke dingen doen

Er is volgens haar geen probleem met diepte als je daar voor gekwalificeerd bent. "Plan je duik en duik je plan", zegt De Maeyer, waarmee ze duidelijk wil maken dat duikers geen gekke dingen moeten gaan doen onder water.

Duikarts en cardioloog Catharine De Maeyer over Belgische duikers met gezondheidsklachten

Oorzaak stijging onbekend

Volgens De Maeyer moet nog onderzocht worden waar de stijging van het aantal patiënten vandaan komt. Ook hoeft die stijging volgens haar geen slechte ontwikkeling te zijn: "Als er meer duikers zijn, dan is het niet raar dat er meer ongevallen zijn." Ook kan het volgens haar zijn dat duikers nu beter weten wanneer ze naar het ziekenhuis moeten dan vroeger, dan is de stijging volgens haar zelfs goed nieuws te noemen.

